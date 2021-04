Elezioni Torino, Forza Italia vuole il suo candidato. Porchietto: “Sono a disposizione” (Di martedì 6 aprile 2021) Per il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, la partita sul candidato sindaco di Torino per il centrodestra non è ancora chiusa, e Paolo Damilano non è il nome su cui il partito di Berlusconi vuole scommettere. Da le pagine de La Stampa Tajani lancia un messaggio chiaro ai possibili alleati: “E’ necessario convocare nel più breve tempo possibile un tavolo nazionale del centrodestra per definire le candidature nelle grandi città. Dobbiamo decidere insieme se la scelta debba ricadere su personalità della società civile oppure su un esponente politico. E dobbiamo decidere in fretta perché una possibile convergenza tra Pd e M5S renderebbe più impegnativo il nostro lavoro. Ecco perché dobbiamo giocare d’anticipo”. Nessun no secco nei confronti di Damilano che “sarebbe ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 6 aprile 2021) Per il vicepresidente e coordinatore nazionale di, Antonio Tajani, la partita sulsindaco diper il centrodestra non è ancora chiusa, e Paolo Damilano non è il nome su cui il partito di Berlusconiscommettere. Da le pagine de La Stampa Tajani lancia un messaggio chiaro ai possibili alleati: “E’ necessario convocare nel più breve tempo possibile un tavolo nazionale del centrodestra per definire le candidature nelle grandi città. Dobbiamo decidere insieme se la scelta debba ricadere su personalità della società civile oppure su un esponente politico. E dobbiamo decidere in fretta perché una possibile convergenza tra Pd e M5S renderebbe più impegnativo il nostro lavoro. Ecco perché dobbiamo giocare d’anticipo”. Nessun no secco nei confronti di Damilano che “sarebbe ...

Advertising

nuovasocieta : Elezioni Torino, Forza Italia vuole il suo candidato. Porchietto: “Sono a disposizione” - 5stecche : @MarcoFollini @sciltian spero che Renzi abbia ribadito...un bel no con i 5s ..e no alle ri.elezioni del sindaco… - MAcAMuseo : MA LO SAPEVI CHE…In vista delle prossime elezioni, @Cifaonlus , in collaborazione con il #MAcA, lancia l’iniziativa… - Rougenoir1978 : @MarSnaaaa @Rino2341 @GFI65 @marini_il @signorbanca @maxligart @saveriocamba @farted94 @macho_morandi @LaGiungIa… - Agricolturabio1 : RT @Cinzia08959905: In 5 anni di amministrazione grillina a Torino, Appendino,in questo quartiere, solo piste ciclabili assurde ed inutili.… -