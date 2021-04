Elettra Lamborghini, la frecciatina contro Gilles Rocca: "Mancanza di rispetto" (Di martedì 6 aprile 2021) Elettra Lamborghini si è scagliata contro Gilles Rocca dopo la sua lite con Miryea Stabile all'Isola dei Famosi 2021. Elettra Lamborghini contro Gilles Rocca: “Arrogante” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021)si è scagliatadopo la sua lite con Miryea Stabile all'Isola dei Famosi 2021.: “Arrogante” su Notizie.it.

Advertising

RainbowItalia : #OraInOnda ? Non Succeder? Piu ? Elettra Lamborghini MiSS KETA ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… - liberamenteare1 : RT @Frank85387120: Elettra Lamborghini - jessica_zorzina : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… - senzariteegno : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… - isabellamisceo : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… -