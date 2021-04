Ecco come il Covid danneggia il cuore (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Il Covid-19 interagisce sia direttamente che indirettamente con le cellule del cuore: lo confermano i primi risultati dello studio “Cardio-CoV”, realizzato dal Centro Cardiologico Monzino in collaborazione con l'Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, appena pubblicati su “Cardiovascular Research”, rivista scientifica della European Society of Cardiology (Esc). Lo studio è stato interamente finanziato da Regione Lombardia. I ricercatori, coordinati da Maurizio Pesce, Responsabile dell'Unità di Ricerca in Ingegneria Tissutale Cardiovascolare del Monzino, hanno confermato che le cellule stromali, uno dei tipi cellulari maggiormente diffusi nel cuore, possono essere attaccate direttamente dal virus, diventando a loro volta veicolo dell'infezione. La maggiore o minore capacità di replicazione del virus ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Il-19 interagisce sia direttamente che indirettamente con le cellule del: lo confermano i primi risultati dello studio “Cardio-CoV”, realizzato dal Centro Cardiologico Monzino in collaborazione con l'Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, appena pubblicati su “Cardiovascular Research”, rivista scientifica della European Society of Cardiology (Esc). Lo studio è stato interamente finanziato da Regione Lombardia. I ricercatori, coordinati da Maurizio Pesce, Responsabile dell'Unità di Ricerca in Ingegneria Tissutale Cardiovascolare del Monzino, hanno confermato che le cellule stromali, uno dei tipi cellulari maggiormente diffusi nel, possono essere attaccate direttamente dal virus, diventando a loro volta veicolo dell'infezione. La maggiore o minore capacità di replicazione del virus ...

Advertising

ilpost : Questo perché il metodo per raccogliere le donazioni era una mezza truffa. Ecco come funzionava: - VanityFairIt : Francesco Oppini compie oggi 39 anni. A lui, e a tutti gli #Ariete come lui, tanti, tantissimi auguri! E gli altri… - VittorioSgarbi : Ecco, nella minuziosa ricostruzione dell'avvocato Biagio Riccio (che recensisce il suo libro) come il magistrato Ca… - BookingBlog : Ecco come l'email marketing può dare man forte al settore dell'ospitalità. #ospitalità - Teresa75641417 : Sto ridendo se penso a come l’hanno presa in quel posto quelli che pensavano che finiva...invece ecco che asena dio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Captain Marvel 2, il duro allenamento di Brie Larson: Questa è soltanto la prima fase, come spiegato nel suo post: "Ecco, ci risiamo. È tempo di ripartire con il lavoro". Captain Marvel 2, cosa sappiamo approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad ...

Riaperture in aprile? Ecco la risposta tanto attesa Scuole aperte in presenza come previsto dal 7 aprile per le i bambini e i ragazzi più piccoli. L'obiettivo resta quello di un ritorno alla normalità, anche se parziale, da luglio e soprattutto da ...

Vaccini, per AstraZeneca gli esami non finiscono mai. Ecco cosa sta succedendo in Europa Il Sole 24 ORE Toyota Gr86, ecco com’è la nuova sportiva l’erede della Gt86 Si prevede che sarà la coupé a quattro posti più leggera del segmento (1.270 kg a vuoto) grazie a una serie di interventi finalizzati al risparmio del peso, come l'utilizzo di alluminio per tetto e ...

Ecco come il Covid danneggia il cuore “Il Sars-CoV-2 ha manifestato, sin dall’esordio della pandemia, il potere di innescare gravi problematiche a livello cardiaco, come aritmie e scompenso, in alcuni casi persistenti anche dopo la ...

Questa è soltanto la prima fase,spiegato nel suo post: ", ci risiamo. È tempo di ripartire con il lavoro". Captain Marvel 2, cosa sappiamo approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad ...Scuole aperte in presenzaprevisto dal 7 aprile per le i bambini e i ragazzi più piccoli. L'obiettivo resta quello di un ritorno alla normalità, anche se parziale, da luglio e soprattutto da ...Si prevede che sarà la coupé a quattro posti più leggera del segmento (1.270 kg a vuoto) grazie a una serie di interventi finalizzati al risparmio del peso, come l'utilizzo di alluminio per tetto e ...“Il Sars-CoV-2 ha manifestato, sin dall’esordio della pandemia, il potere di innescare gravi problematiche a livello cardiaco, come aritmie e scompenso, in alcuni casi persistenti anche dopo la ...