"Ecco come ho trattato Riina. La mia verità sull'antimafia" (Di martedì 6 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Il colonnello Sergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, si racconta in un'intervista alla nostra redazione: "Sognavo sin da piccolo di fare il carabiniere e l'ho fatto" Eroe antimafia, Robin Hood dei "deboli" ma soprattutto "Servitore del popolo". Il colonnello Sergio De Caprio non è solo un militare di lungo e glorioso servizio ma il Capitano Ultimo. Passato agli onori delle cronache per aver arrestato il boss di Cosa nostra Totò Riina (15 gennaio del 1993), l'ex comandante dei Ros vanta il merito di aver fondato i Crimor (Unità Militari Combattente) e di aver speso un'intera esistenza combattendo le ingiustizie. "Essere combattente vuol dire considerare, su tutto, il valore e l'importanza dell'azione rispetto alla celebrazione. È una scelta chiara e nitida, dove non sono ammesse falsità. Un ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Il colonnello Sergio De Caprio, meglio notoCapitano Ultimo, si racconta in un'intervista alla nostra redazione: "Sognavo sin da piccolo di fare il carabiniere e l'ho fatto" Eroe, Robin Hood dei "deboli" ma soprattutto "Servitore del popolo". Il colonnello Sergio De Caprio non è solo un militare di lungo e glorioso servizio ma il Capitano Ultimo. Passato agli onori delle cronache per aver arrestato il boss di Cosa nostra Totò(15 gennaio del 1993), l'ex comandante dei Ros vanta il merito di aver fondato i Crimor (Unità Militari Combattente) e di aver speso un'intera esistenza combattendo le ingiustizie. "Essere combattente vuol dire considerare, su tutto, il valore e l'importanza dell'azione rispetto alla celebrazione. È una scelta chiara e nitida, dove non sono ammesse falsità. Un ...

