E3 2021 è realtà e Phil Spencer di Xbox celebra l'atteso ritorno dell'evento (Di martedì 6 aprile 2021) La Entertainment Software Association ha annunciato l'intenzione di trasformare l'E3 in un evento completamente digitale questo giugno e Xbox è una delle società che parteciperà alla kermesse. Il boss di Xbox Phil Spencer ha deciso di commentare l'annuncio ufficiale attraverso Twitter. Sul social cinguettante Spencer ha dichiarato: "Sono contento di vedere l'industria dei giochi riunirsi di nuovo a giugno per un E3 digitale. Questo e altri eventi estivi sono la prova che il nostro settore è più forte quando lavoriamo insieme. Non vedo l'ora di condividere ciò che abbiamo in serbo questa estate". Microsoft parteciperà all'E3 di quest'anno, ma resta da vedere quanto sarà grande in termini di annunci il suo coinvolgimento. A tal proposito, la società di Redmond aveva ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) La Entertainment Software Association ha annunciato l'intenzione di trasformare l'E3 in uncompletamente digitale questo giugno eè unae società che parteciperà alla kermesse. Il boss diha deciso di commentare l'annuncio ufficiale attraverso Twitter. Sul social cinguettanteha dichiarato: "Sono contento di vedere l'industria dei giochi riunirsi di nuovo a giugno per un E3 digitale. Questo e altri eventi estivi sono la prova che il nostro settore è più forte quando lavoriamo insieme. Non vedo l'ora di condividere ciò che abbiamo in serbo questa estate". Microsoft parteciperà all'E3 di quest'anno, ma resta da vedere quanto sarà grande in termini di annunci il suo coinvolgimento. A tal proposito, la società di Redmond aveva ...

Advertising

NicolaMorra63 : Son talmente tante le segnalazioni di anomalie nella campagna di vaccinazione #COVID?19 dalla provincia di #Cosenza… - Ninno0279 : RT @tropeaedintorni: Il meraviglioso borgo di Tropea, situato in provincia di Vibo Valentia in Calabria si aggiudica la prima posizione nel… - GGramegna : #Smartworking dalla spiaggia: ecco come il sogno può diventare realtà - ChiaraAbrescia : RT @bartolopietro1: Sulla gestione dei migranti da parte della #Libia mi sarei atteso dal presidente Draghi un atteggiamento più aderente a… - eripetemorae : RT @bartolopietro1: Sulla gestione dei migranti da parte della #Libia mi sarei atteso dal presidente Draghi un atteggiamento più aderente a… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 realtà Vaccini anti Covid a Verona: 150 mila dosi in arrivo e nuovo ingresso per il punto della Fiera Insieme all'AOUI e ai medici di medicina generale, questo ci permetterà di somminstrare solo 5 mila dosi al giorno: la macchina che abbiamo messo in piedi in realtà è già pronta per farne più di 12 ...

Criptovaluta di Stato, il Giappone ci prova: test con lo yen digitale In realtà si è già cominciato. La prima fermata sarà marzo 2022 : per quel periodo sarà terminata la fase di test relativa alla fattibilità tecnica dell'emissione, con occhio alla distribuzione e al ...

Colap, decreto “Sostegni” insufficiente per le necessità del lavoro autonomo Il NordEst Quotidiano Insieme all'AOUI e ai medici di medicina generale, questo ci permetterà di somminstrare solo 5 mila dosi al giorno: la macchina che abbiamo messo in piedi inè già pronta per farne più di 12 ...Insi è già cominciato. La prima fermata sarà marzo 2022 : per quel periodo sarà terminata la fase di test relativa alla fattibilità tecnica dell'emissione, con occhio alla distribuzione e al ...