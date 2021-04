È stata abolita definitivamente la censura cinematografica in Italia (Di martedì 6 aprile 2021) In Italia è stata definitivamente abolita la censura cinematografica. La decisione, ai sensi della Legge Cinema, introduce il sistema di classificazione e ed elimina la possibilità di censurare le opere cinematografiche. Non è più previsto il divieto assoluto di uscita al cinema, né di uscita condizionata a tagli o modifiche del film. Lo Stato non potrà più intervenire sulla libertà degli artisti, chiarisce il ministro della Cultura, Dario Franceschini che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura con il compito di verificare la corretta classificazione delle opere cinematografiche da parte degli operatori. “Un intervento ai sensi della Legge ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) Inla. La decisione, ai sensi della Legge Cinema, introduce il sistema di classificazione e ed elimina la possibilità dire le opere cinematografiche. Non è più previsto il divieto assoluto di uscita al cinema, né di uscita condizionata a tagli o modifiche del film. Lo Stato non potrà più intervenire sulla libertà degli artisti, chiarisce il ministro della Cultura, Dario Franceschini che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura con il compito di verificare la corretta classificazione delle opere cinematografiche da parte degli operatori. “Un intervento ai sensi della Legge ...

