“È più grave del previsto” Ansia per Valentina Ferragni | la notizia arriva con le risposta delle analisi Di che cosa soffre la sorella di Chiara

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Paura per. La nota influencer, moglie del cantante Fedez, sta vivendo un periodo molto felice dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria Lucia. Grande la gioia per il parto, avvenuto in modo naturale e senza induzione come si pensava in un primo momento. Ma lo stato d’animo diè stato turbato nella giornata di Pasquetta a causa di un messaggio della. Due settimane fa quest’ultima aveva effettuatoe proprio lunedì 5 aprile ha reso noti i risultati. Ovviamente lo ha fatto comunicando via social, dato che anche lei è un’influencer con quasi quattro milioni di follower sul proprio profilo Instagram. “Purtroppo – le parole diin una serie di story – le ...