E’ morto don Vincenzo Simeoli, custode della cultura contadina e brillante mente storica dell’isola di Capri (Di martedì 6 aprile 2021) E’ scomparso all’età di 76 anni Don Vincenzo Simeoli dopo una vita dedicata agli altri, custode delle tradizioni contadine è stata una delle menti storiche e divulgatrici più prolifere ed attendibili della storia antica dell’ isola di Capri. Don Vincenzo Simeoli laureato in lingue all’Orientale di Napoli, avviato ad una brillante carriera nel settore turistico alberghiero nel quale lavorava da oltre vent’anni ricoprendo l’incarico di direttore presso alcune prestigiose strutture ricettive dell’isola. Parroco in solido presso la chiesa di Marina Grande a Capri e cappellano presso l’ospedale cittadino, don Vincenzo aveva quarant’anni quando rispose alla chiamata di Cristo, avvertendo la necessità di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 aprile 2021) E’ scomparso all’età di 76 anni Dondopo una vita dedicata agli altri,delle tradizioni contadine è stata una delle menti storiche e divulgatrici più prolifere ed attendibilistoria antica dell’ isola di. Donlaureato in lingue all’Orientale di Napoli, avviato ad unacarriera nel settore turistico alberghiero nel quale lavorava da oltre vent’anni ricoprendo l’incarico di direttore presso alcune prestigiose strutture ricettive. Parroco in solido presso la chiesa di Marina Grande ae cappellano presso l’ospedale cittadino, donaveva quarant’anni quando rispose alla chiamata di Cristo, avvertendo la necessità di ...

