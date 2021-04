“È la sorella di Akash!” Ilary Blasi tira in ballo l’ex naufrago in diretta e lui risponde all’istante

(Di martedì 6 aprile 2021) Ci siamo potuti deliziare gli occhi durante la settima puntata dell’Isola dei Famosi, in cui due nuove naufraghe si sono aggiunte all’entourage già presente sull’Isola. Stiamo parlando della campionessa olimpica Isolde Kostner e della bellissima supermodella Beatrice Marchetti. Due arrivi di grande spessore che altro non faranno che aggiungere brio al reality. In studio le chiacchiere allegre die dei suoi opinionisti si sono susseguite con un ritmo incalzante, fra una risata e un pigiama in seta indossato da Tommaso Zorzi, sempre portatore di outfit estrosi mai banali. Una esplosiva Elettra Lamborghini ha saputo tenere banco come al solito, appoggiata dalla magistrale Iva Zanicchi. Ma ecco che la sorpresa è dietro l’angolo… (Continua dopo le foto) Parlando di Beatrice Marchetti, la quale sappiamo essere una ben nota modella, ...

_autoritratto_ : RT @trashastrale: “Ha posato per pubblicità e copertine” ILARY: A SORELLA DE AKASH? ?????????????? #isola - NiccMattiAlEmma : RT @trashastrale: “Ha posato per pubblicità e copertine” ILARY: A SORELLA DE AKASH? ?????????????? #isola - itsmc17 : RT @gggreatescape: «'A sorella de Akash!» STO PIANGENDO #isola #tommasozorzi - LuciaFerraroEM : RT @gggreatescape: «'A sorella de Akash!» STO PIANGENDO #isola #tommasozorzi - giadinagrisu : RT @tempoweb: #isola La vendetta di Ilary Blasi: ma chi è? Benvenuto choc alla nuova naufraga, con chi ce l'ha #akash #BeatriceMarchetti #5… -

Ospite di Live Non è la d'Urso, ladi Vera Gemma ha svelato che Jeda per diversi mesi ha ...L'Isola dei Famosi ha dichiarato di essere la regina delle milf ed ha apprezzato il fascino di...Ladella donna , ospite di Live Non è la D'Urso , ha svelato che il ragazzo ha corteggiato ... La donna ha apprezzato molto il fascino die di Andrea Cerioli . Non perde mai occasione di ...Ha posato per tanti servizi fotografici e copertine…E’ praticamente la sorella di Akash…” Una battuta colta dal modello di origini indiane, il quale ha ovviamente commentato sui social che nel bene o ...Ha posato per tanti servizi fotografici e copertine. Così, Ilary Blasi lo ha incalzato dicendo: Praticamente la sorella di Akash. Pochissimi minuti dopo è arrivata la replica del modello indiano…non ...