"È ancora sotto i ferri". Elisabetta Gregoraci, sono ore di angoscia per la showgirl. "Incrociamo le dita e speriamo" (Di martedì 6 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci è stata una delle grandi protagoniste dell'ultimo 'Grande Fratello Vip', grazie alla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi l'ex velino di 'Striscia la Notizia' ha anche confessato di aver avuto un incontro con lei al termine del programma, ma esclusivamente per motivi lavorativi. Infatti, lui vive serenamente e al massimo della sua felicità la sua relazione sentimentale con Giulia Salemi, che ha conquistato il suo cuore nella Casa più spiata d'Italia. Nelle ultime ore l'ex moglie di Flavio Briatore si è mostrata molto preoccupata sul suo profilo Instagram. Ha infatti pubblicato immagini e alcuni video nei quali ha spiegato l'origine di questa sua ansia. Purtroppo c'è un problema in famiglia e lei non riesce a capacitarsi di questa situazione. La sua speranza è che possa risolversi tutto nel più breve tempo ...

