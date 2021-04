“Drusilla, lui ti ama!”. Isola dei famosi, la confessione di Iva Zanicchi è privatissima e lascia tutti di sasso: “Parla solo di te…” (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola Dei famosi, arrivato alla sesta puntata, ha regalato come di consueto un divertente siparietto messo in scena dall’opinionista Iva Zanicchi, sempre pungente e assolutamente sferzante. In collegamento con Daniela Martani e Drusilla Gucci, le due naufraghe in nomination, quest’ultima ha confessato di sperare nell’uscita dall’adventure game in quanto stanca e arrivata al limite, ed è allora che Iva Zanicchi ha, col suo solito modo di fare, cercato di spronare la giovane ragazza: “Mio marito si è rincog****o, è impazzito per te Drusilla”. Nonostante le parole dell’opinionista, Drusilla non ha cambiato idea e ha continuato a sperare nella propria dipartita. Anche questa settimana L’Isola Dei famosi prevedeva una eliminazione a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) L’Dei, arrivato alla sesta puntata, ha regalato come di consueto un divertente siparietto messo in scena dall’opinionista Iva, sempre pungente e assolutamente sferzante. In collegamento con Daniela Martani eGucci, le due naufraghe in nomination, quest’ultima ha confessato di sperare nell’uscita dall’adventure game in quanto stanca e arrivata al limite, ed è allora che Ivaha, col suo solito modo di fare, cercato di spronare la giovane ragazza: “Mio marito si è rincog****o, è impazzito per te”. Nonostante le parole dell’opinionista,non ha cambiato idea e ha continuato a sperare nella propria dipartita. Anche questa settimana L’Deiprevedeva una eliminazione a ...

Advertising

Snaykays1 : @IsolaDeiFamosi Ragazzi eliminiamo Drusilla, bravissima ragazza, simpatica e a modo suo si fa saper voler bene però… - king_del_trash : Drusilla e Cerioli sono due dei miei preferiti, non leccano, non lottano per la telecamera, non cercano la clip. So… - Zainsvoice__ : Io non vorrei eliminare Drusilla ma lei vuole disperatamente uscire Andrea no quindi non mi sembra corretto eliminare lui #isola - _autoritratto_ : RT @IlContiAndrea: Blasi dà la palla a Rosolino “dai la camicia a Drusilla che ha freddo” lui non prende la palla e fa miseramente cadere t… - Stwefy : @_ansiaeparanoie drusilla o abbandona o la nominano di nuovo alla prossima e va via, però io elimino cerioli, perch… -