Draghi sbarca a Tripoli: ma l’Italia ha di fronte il caos (Di martedì 6 aprile 2021) Non Francoforte o Berlino e nemmeno Parigi, Washington o Bruxelles. Mario Draghi sceglie Tripoli come prima visita ufficiale, ed arriva in un momento molto importante. Nel Paese nordafricano si è da poco insediato il nuovo governo Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. E per la Libia si aprono speranze di transizione e di dialogo dopo dieci anni InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 aprile 2021) Non Francoforte o Berlino e nemmeno Parigi, Washington o Bruxelles. Marioscegliecome prima visita ufficiale, ed arriva in un momento molto importante. Nel Paese nordafricano si è da poco insediato il nuovo governo Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. E per la Libia si aprono speranze di transizione e di dialogo dopo dieci anni InsideOver.

Draghi sbarca a Tripoli: ma l'Italia ha di fronte il caos Inside Over DI DRAGHI BERLINO NON SI FIDA La Germania è al bivio: o torna all’austerità fiscale e monetaria, garanzia della sua leadership geoeconomica in Europa, o riscopre la geopolitica, annacquando il rigorismo. La pietra di paragone è l’ ...

Draghi oggi in Libia: missione con Di Maio Prima missione all'estero in qualità di premier. Obiettivo: il ritorno della leadership italiana per la stabilità politica del Paese ...

