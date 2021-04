Draghi arriva in Libia. Il primo viaggio del premier per rilanciare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo (Di martedì 6 aprile 2021) La visita di oggi di Mario Draghi in Libia ha un significato doppiamente simbolico. Da una parte sarà il primo viaggio all’estero del premier italiano, dall’altro la scelta di recarsi a Tripoli segna la volontà del nuovo esecutivo di rimettere il Mediterraneo al centro della politica estera italiana. E la Libia ne è la chiave principale. Una volontà espressa dai numerosi contatti avuti negli ultimi mesi dal ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, con la controparte libica e con il nuovo premier ad interim Abdul Hamid Dbeibah, il cui compito sarà quello di trainare il Paese fino alle elezioni del prossimo 21 dicembre. «L’Italia difende in Libia – nel Mediterraneo orientale, ma un po’ dovunque – i propri ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) La visita di oggi di Marioinha un significato doppiamente simbolico. Da una parte sarà ilall’estero delitaliano, dall’altro la scelta di recarsi a Tripoli segna la volontà del nuovo esecutivo di rimettere ilal centro della politica estera italiana. E lane è la chiave principale. Una volontà espressa dai numerosi contatti avuti negli ultimi mesi dal ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, con la controparte libica e con il nuovoad interim Abdul Hamid Dbeibah, il cui compito sarà quello di trainare il Paese fino alle elezioni del prossimo 21 dicembre. «L’Italia difende in– nelorientale, ma un po’ dovunque – i propri ...

