Dr Martens | nuova collaborazione con Supreme

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la recente capsule collection creata insieme a Rick Owens, che ha visto protagonista lo stivale 1460 Bex platform, che per l’occasione è stato arricchito da elementi stilistici tipici del designer californiano, Drha annunciato unacon, marchio di streetwear di lusso tra i più desiderati al mondo! Quella trae Drnon è la primaintrapresa dai due brand. Già Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

awasheiji : giocare a bus simulator è la mia nuova passione. se un giorno salirete su un bus e troverete alla guida una ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Martens nuova

SoloDonna

... non è nuovo alle collaborazioni con altri brand: dopo Nike, Playboy, Honda, Lacoste, Louis Vuitton e persino un rossetto con Pat McGrath, arriva ora lacollaborazione Supreme X Dr. ...... che indirizzino l'utilizzo dellainfrastruttura fornendo una propria concreta visione ... Sandro Cossetto, Alessandro D'Armini, Alessandro Di Macco, Marcello Luca, Claudio Marcelli, Marco,...Dopo la recente capsule collection creata insieme a Rick Owens, che ha visto protagonista lo stivale 1460 Bex platform, che per l’occasione è stato arricchito da elementi stilistici tipici del ...L'iconica etichetta brit si allea con il marchio del colosso dell’outdoor Vf, per il lancio di una special edition della 5-Eye shoe. La scarpa sarà ...