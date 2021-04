Domani scade il ricatto dell’Uefa | “O l’Italia garantisce gli stadi aperti o perde i miliardi dell’Europeo”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 aprile 2021) Il giorno è arrivato:scadono i termini entro cuie gli altri Paesi “ospitanti” dovranno far sapere all’Uefa se saranno in grado o meno di rispettare il diktat: o si gioca con glio gli Europei ve li scordate. Cioè: mentre il mondo si barcamena tra panico, cure e morti, il calcio ribadisce la sua alienazione e pretende di dettare delle regole rigide dove non ce ne possono essere. Chiede cioè di garantire fin d’ora una misura che per ovvi motivi epidemiologici non può essere presa, se non scommettendo alla cieca sulla vita delle persone. E lo fa, peraltro, mettendo sotto(economico) governi di Stati sovrani, confermando la sua vocazione di ente superiore a qualunque gerarchia politica. Ne abbiamo scritto qui. La decisione se aprire o meno spetta a Governo ed autorità ...