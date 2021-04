Domani riaprono le scuole. Giannelli (Anp): “Vaccinato oltre l’80% del personale” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Si ritorna in presenza con docenti e collaboratori vaccinati. Da questo punto di vista sono stati fatti passi in avanti perché è stato vaccinato circa l’80% del personale scolastico. Per quanto riguarda invece le altre condizioni – un piano di screening con tamponi veloci e la messa in sicurezza dei mezzi pubblici – non si registrano passi in avanti”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola (Anp), fa il punto della situazione in vista del rientro in classe di domani, che coinvolgerà oltre 5milioni di studenti. Nelle zone arancioni si tornerà in presenza fino alla terza media e al 50% nelle secondarie di secondo grado, mentre nelle zone rosse si potrà frequentare in presenza fino alla prima media. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Si ritorna in presenza con docenti e collaboratori vaccinati. Da questo punto di vista sono stati fatti passi in avanti perché è stato vaccinato circa l’80% del personale scolastico. Per quanto riguarda invece le altre condizioni – un piano di screening con tamponi veloci e la messa in sicurezza dei mezzi pubblici – non si registrano passi in avanti”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola (Anp), fa il punto della situazione in vista del rientro in classe di domani, che coinvolgerà oltre 5milioni di studenti. Nelle zone arancioni si tornerà in presenza fino alla terza media e al 50% nelle secondarie di secondo grado, mentre nelle zone rosse si potrà frequentare in presenza fino alla prima media.

DEF3NC91LXSS : @F3ARLES7 dad, siamo in zona rossa da domani riaprono fino alla prima media - DeviStareCalmo : RT @Hazydavey38: Quindi domani riaprono le scuole in sicurezza, pure in zona rossa. Cioè tale e quale a come sono sempre state. Senza nemme… - LaStampa : Domani riaprono le scuole per 5,6 milioni di ragazzi - patriziadegioia : RT @sara_moretto: Da domani il #Veneto è in #zonaarancione??. E da mercoledì riaprono le #scuole (anche in #zonarossa grazie all'impegno del… - messveneto : Domani riaprono le scuole per 5,6 milioni di ragazzi: Torna in aula il 66% degli alunni iscritti negli istituti sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani riaprono Decreto aprile, tutte le regole in zona rossa e in zona arancione Da oggi tornano ad essere proibite le visite a casa di parenti e amici, ma da domani riaprono le scuole: dagli asili alla prima media si tornerà in presenza. Prorogato il coprifuoco dalle 22 alle 5 ...

Alberobello, troppi contagi: domani le scuole non riaprono, si prosegue con la dad per tutti Ad Alberobello, in provincia di Bari, le scuole domani non riapriranno come nel resto della regione ma resteranno chiuse almeno per un'altra settimana. Il sindaco Michele Longo ha firmato infatti un'ordinanza che dispone fino al 13 aprile la ...

Campania zona rossa: domani riaprono le scuole Info Cilento Covid, Marche in zona arancione. Acquaroli: “Massima attenzione, ancora alta occupazione terapie intensive” "Da oggi la nostra regione torna in zona arancione, possono riaprire tante attività commerciali, e da domani i nostri ragazzi potranno finalmente tornare a scuola. Un piccolo passo avanti dopo un ...

La sindaca firma l’ordinanza: domani le scuole non riaprono ALIFE – Da oggi è entrato in vigore il nuovo Dpcm del governo Draghi. E se il presidente De Luca non ha più la possibilità di chiudere le scuole che riapriranno domani, ci pensano i sindaci. Dopo ...

