Domani il via a “Il punto zeta”, il debutto da conduttore di Tommaso Zorzi (Di martedì 6 aprile 2021) Re dei social, poi vincitore dell’ultimo “Grande Fratello Vip”. Da lì, opinionista fisso all’“Isola dei famosi” e ospite del “Maurizio Costanzo Show”. Ma Tommaso Zorzi non si ferma e debutta come conduttore di uno show tutto suo, “Il punto zeta”, al via il 7 aprile, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. Uno show che strizza l’occhio al game, al varietà e al “late” show, tra interviste e giochi. “E’ sempre stato il mio sogno condurre un programma”, racconta Zorzi all’Ansa. E dall’8 aprile commenterà L’isola anche subito dopo la striscia quotidiana del reality su Italia1 alle 18. “Questo programma per me è un primo passo perché la tv la impari facendola, non esiste una scuola. E’ uno spazio cucito addosso a me e una piattaforma come Mediaset Play mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Re dei social, poi vincitore dell’ultimo “Grande Fratello Vip”. Da lì, opinionista fisso all’“Isola dei famosi” e ospite del “Maurizio Costanzo Show”. Manon si ferma e debutta comedi uno show tutto suo, “Il”, al via il 7 aprile, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. Uno show che strizza l’occhio al game, al varietà e al “late” show, tra interviste e giochi. “E’ sempre stato il mio sogno condurre un programma”, raccontaall’Ansa. E dall’8 aprile commenterà L’isola anche subito dopo la striscia quotidiana del reality su Italia1 alle 18. “Questo programma per me è un primo passo perché la tv la impari facendola, non esiste una scuola. E’ uno spazio cucito addosso a me e una piattaforma come Mediaset Play mi ...

