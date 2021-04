Dl Sostegni, un ‘vaccino’ per immunizzare le risorse economiche dagli assalti dei clan (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – “Le segnalazioni di richieste anomale di sostegno economico da parte di soggetti privati sono aumentate dal 9% al 19% negli ultimi mesi. Numeri che fanno temere infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale del nostro Paese. Con una proposta di ‘welfare alternativo’ che rischia di avere un forte appeal nei confronti di chi è in difficoltà”. È l’allarme lanciato dal deputato della Lega, Igor Iezzi (Commissione Affari Costituzionali della Camera), nel corso del Forum “Quale vaccino per l’economia?” organizzato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “A breve – ha aggiunto Iezzi – dovremo procedere con un nuovo scostamento di bilancio per rispondere colpo su colpo alla crisi. Bisogna andare incontro alle sollecitazioni che vengono da parte degli imprenditori, dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – “Le segnalazioni di richieste anomale di sostegno economico da parte di soggetti privati sono aumentate dal 9% al 19% negli ultimi mesi. Numeri che fanno temere infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale del nostro Paese. Con una proposta di ‘welfare alternativo’ che rischia di avere un forte appeal nei confronti di chi è in difficoltà”. È l’allarme lanciato dal deputato della Lega, Igor Iezzi (Commissione Affari Costituzionali della Camera), nel corso del Forum “Quale vaccino per l’economia?” organizzato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “A breve – ha aggiunto Iezzi – dovremo procedere con un nuovo scostamento di bilancio per rispondere colpo su colpo alla crisi. Bisogna andare incontro alle sollecitazioni che vengono da parte degli imprenditori, dei ...

