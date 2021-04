DJI Air 2S, nuovi dettagli e video promo sul successore di Mavic Air 2HDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) Non è passato molto tempo dall’arrivo di DJI FPV, il nuovo modello pensato per avvicinare gli utenti al segmento drone racing, che finalmente abbiamo nuove informazioni su uno dei modelli più attesi. Si tratta di DJI Air 2S, il drone che prenderà il posto di Mavic Air 2, apprezzatissimo tra i tanti prodotti consumer sin dalla sua disponibilità sul mercato. A fornire nuove info è il solito OsitaLV, un profilo Twitter strettamente connesso a DJI, che anche anche stavolta ha condiviso alcuni dettagli inediti. A quanto pare, il leaker ha ottenuto quello che sembra un primo trailer promozionale del nuovo drone DJI, ve lo proponiamo a seguire. so? pic.twitter.com/VtbHXoXDIx Le massime prestazioni al miglior prezzo? Realme X50 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 449 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) Non è passato molto tempo dall’arrivo di DJI FPV, il nuovo modello pensato per avvicinare gli utenti al segmento drone racing, che finalmente abbiamo nuove informazioni su uno dei modelli più attesi. Si tratta di DJI Air 2S, il drone che prenderà il posto diAir 2, apprezzatissimo tra i tanti prodotti consumer sin dalla sua disponibilità sul mercato. A fornire nuove info è il solito OsitaLV, un profilo Twitter strettamente connesso a DJI, che anche anche stavolta ha condiviso alcuniinediti. A quanto pare, il leaker ha ottenuto quello che sembra un primo trailerzionale del nuovo drone DJI, ve lo proponiamo a seguire. so? pic.twitter.com/VtbHXoXDIx Le massime prestazioni al miglior prezzo? Realme X50 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 449 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A ...

