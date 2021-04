Dinamo Sassari-ERA Nymburk oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Per la Dinamo Sassari arrivano gli ultimi due impegni continentali della stagione: la basketball Champions League inizia a chiudersi, dopo le quattro sconfitte nella seconda fase a fungere da condanna definitiva per le ambizioni in quest’annata 2020-2021. Una delle sconfitte brucianti di queste ultime settimane è stata proprio quella con l’ERA Nymburk, avversario di stasera al PalaSerradimigni: un 90-89 diventato quasi fattore, se non principale, quantomeno importante nell’eliminazone. Squadra ancora imperniata sui veterani Petr Benda e Vojtech Hruban, quella allenata da Oren Amiel ha un’età media anche decisamente giovane, 25 anni, in quello che è un percorso che la porterà alle Final Eight in sede ancora da decidere. La Dinamo arriva da una ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Per laarrivano gli ultimi due impegni continentali della stagione: laballinizia a chiudersi, dopo le quattro sconfitte nella seconda fase a fungere da condanna definitiva per le ambizioni in quest’annata 2020-. Una delle sconfitte brucianti di queste ultime settimane è stata proprio quella con l’ERA, avversario di stasera al PalaSerradimigni: un 90-89 diventato quasi fattore, se non principale, quantomeno importante nell’eliminazone. Squadra ancora imperniata sui veterani Petr Benda e Vojtech Hruban, quella allenata da Oren Amiel ha un’età media anche decisamente giovane, 25 anni, in quello che è un percorso che la porterà alle Final Eight in sede ancora da decidere. Laarriva da una ...

