Diffidati Manchester City-Borussia Dortmund | giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono due calciatoriprima del matchvalido per l’andata dei quarti di finale di Champions League e aindelche si giocherà fra una settimana. C’è Erling Haaland per i tedeschi mentre gli inglesi fanno i conti con dueche non dovranno prendere un’ammonizione se non vogliono saltare il: si tratta di Cancelo e Fernandinho. SportFace.