Diakhaby furioso | ' Un avversario mi ha chiamato negro di m'

(Di martedì 6 aprile 2021) Mouctarrompe il silenzio a 48 ore dall'episodio che lo ha visto coinvolto nella sfida tra Cadice e Valencia . Il centrale francese ha confermato in un video messaggio di essere stato ...

Mouctarrompe il silenzio a 48 ore dall'episodio che lo ha visto coinvolto nella sfida tra Cadice e Valencia . Il centrale francese ha confermato in un video messaggio di essere stato chiamato " ...Nel corso del primo tempo il giocatore del Cadice Cala avrebbe insultato con toni razzisti il centrale difensivo dei valenciani,il quale,ha abbandonato il campo insieme a tutti i ...Nel corso del primo tempo il giocatore del Cadice Cala avrebbe insultato con toni razzisti il centrale difensivo dei valenciani, Diakhaby il quale, furioso ha abbandonato il campo insieme a tutti i ...L’offesa sarebbe stata a sfondo razziale e subito dopo l’accaduto tutta la squadra del Valencia ha deciso di abbandonare il terreno di gioco per poi rientrare in campo qualche minuto dopo. TODOS CONTI ...