Di Pietro massacra Conte | “E’ un democristiano | ha distrutto lo spirito rivoluzionario del M5S”

(Di martedì 6 aprile 2021) “Gianroberto Casaleggio è stato la mente, Beppe Grillo il braccio operativo: entrambi sono riusciti a portare la protesta degli italiani nelle urne invece che nelle strade a sfasciare vetrine e macchine, contribuendo alla pace sociale in un momento delicato della nostra Repubblica. Vanno ringraziati lui e Grillo, che è stato la voce di Casaleggio”. Parola di Antonio Di, ex pm di Mani Pulite ed ex leader dell’Italia dei Valori, parlando con l’Adnkronos dell’evento #Sum05, organizzato da Davide Casaleggio per ricordare la figura del padre. In queste ore nel Movimento 5 Stelle tiene banco una polemica: molti accusano Davide – in rotta con lo stato maggiore pentastellato – di non aver invitato i big M5S alla kermesse digitale in programma dal 12 aprile. Un gesto dal significato politico, quasi a voler marcare le distanze dal nuovo corso del M5S, dicono i più ...