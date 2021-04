Denise Pipitone ultimissime notizie, i risultati del DNA oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 6 aprile 2021) “Sto cercando la mia vera madre, sono stata rapita“. L’appello di una giovane ai microfoni di una trasmissione russa, poi la segnalazione di una telespettatrice: “Quella ragazza somiglia moltissimo a Piera Maggio”. Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel nulla nel 2004, mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo. Una donna che non ha mai smesso di cercare sua figlia, quella bimba entrata nel cuore di tutti gli italiani. Tra segnalazioni fasulle, speculazioni, sciacalli, piste infondate, ecco che ora – a distanza di 17 anni – il caso si riapre e tutto parte da Mosca. Quella ragazza che si è rivolta a un programma russo è Denise Pipitone? La settimana scorsa la trasmissione Chi l’ha visto? ha dedicato buona parte della diretta al caso di Denise e da quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) “Sto cercando la mia vera madre, sono stata rapita“. L’appello di una giovane ai microfoni di una trasmissione russa, poi la segnalazione di una telespettatrice: “Quella ragazza somiglia moltissimo a Piera Maggio”. Piera Maggio, la mamma di, la bimba scomparsa nel nulla nel 2004, mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo. Una donna che non ha mai smesso di cercare sua figlia, quella bimba entrata nel cuore di tutti gli italiani. Tra segnalazioni fasulle, speculazioni, sciacalli, piste infondate, ecco che ora – a distanza di 17 anni – il caso si riapre e tutto parte da Mosca. Quella ragazza che si è rivolta a un programma russo è? La settimana scorsa la trasmissione Chi l’ha visto? ha dedicato buona parte dellaal caso die da quel ...

