Denise Pipitone, Piera Maggio: «sì alla partecipazione alla trasmissione tv russa» (Di martedì 6 aprile 2021) Sono ore di tensione per la mamma di Denise Pipitone. Piera Maggio infatti ha deciso che parteciperà alla trasmissione russa che andrà in onda domani. «Ho appena ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani». Lo riferisce all'ANSA l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, rapita all'età di quattro anni a Mazara del Vallo

