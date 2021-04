Denise Pipitone | Olesya assomiglia a Piera Maggio? Abbiamo invecchiato la sua foto | ecco com' è venuta

(Di martedì 6 aprile 2021)Rostovala suacom'è diventata. Domani in onda sulla tv russa la puntata del programma 'Lasciali parlare', durante la quale dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Leggi anche > Leggi anche > Nella puntata in onda domani dovrebbe essere comunicato il risultato della comparazione dei gruppi sanguigni die Olesya Rostova. Nel caso dovessero ...... la criminologa è tornata sul caso di sparizione della piccola. Le modalità usate dalla tv russa continuano a far discutere. Il padrone di casa nel commentare la vicenda ha citato le ...Comprensibile dunque la cautela con cui la famiglia di Denise Pipitone stia affrontando l’ennesima segnalazione. In particolare, la somiglianza della ragazza con la mamma di Denise Pipitone, Piera ...La puntata è stata registrata ma l'embargo sulla verità è totale: due Paesi, Italia e Russia, con il fiato sospeso con Piera Maggio e Olesya Rostova ...