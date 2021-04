Denise Pipitone, la famiglia si infuria: «Prima i risultati del Dna poi la diretta» (Di martedì 6 aprile 2021) Prima il Dna, poi la diretta. È questa la condizione posta dalla famiglia di Denise Pipitone che non ha apprezzato la gestione televisiva del caso di Olesya Rostova. Questa ragazza che somiglia molto a Piera Maggio, mamma di Denise scomparsa il primo settembre del 2004, ha detto alla tv russa la scorsa settimana di essere stata rapita a quattro anni, di non ricordare nulla della sua vita passata, nemmeno il nome di battesimo. Il caso è stato ripreso in Italia da Chi l’ha visto?. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Prima il Dna, poi la diretta. È questa la condizione posta dalla famiglia di Denise Pipitone che non ha apprezzato la gestione televisiva del caso di Olesya Rostova. Questa ragazza che somiglia molto a Piera Maggio, mamma di Denise scomparsa il primo settembre del 2004, ha detto alla tv russa la scorsa settimana di essere stata rapita a quattro anni, di non ricordare nulla della sua vita passata, nemmeno il nome di battesimo. Il caso è stato ripreso in Italia da Chi l’ha visto?.

