Denise Pipitone e Olesya Rostova: oggi è il giorno decisivo, che cosa succederà (Di martedì 6 aprile 2021) La speranza che Olesya possa essere per davvero Denise, la bimba rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, esiste. Ma non ci sono certezze e la televisione russa ha messo in atto una ... Leggi su today (Di martedì 6 aprile 2021) La speranza chepossa essere per davvero, la bimba rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, esiste. Ma non ci sono certezze e la televisione russa ha messo in atto una ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: - lore944 : RT @stanzaselvaggia: Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di piet… -