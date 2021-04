Denise | oggi il giorno della verità Parla la ragazza | “Non mi sono mai sentita così felice”

(Di martedì 6 aprile 2021) E’ ildecisivo:in tv verrà comunicato l’esito del test del Dna su Olesya Rostova, la 20enne russa che potrebbe esserePipitone. Le speranze ci, soprattutto per la somiglianzacon Piera Maggio. Ma non mancano le polemiche per quella che viene considerata un’operazione mediatica. Olesya Rostova,ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La speranza che Olesya possa essere per davvero, la bimba rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, esiste. Ma non ci sono certezze e la televisione russa ha messo in atto una spettacolarizzazione dolorosa. L'avvocato Frazzitta ...Quella diè una giornata importante per Piera Maggio , perché verrà reso noto l'esito del test sulla compatibilità del gruppo sanguigno della figlia scomparsa,Pipitone , con quello di Olesya ...Dalla Russia arriva la notizia del rinvio della trasmissione 'Lasciali Parlare' nella quale dovrebbe essere svelata la verità su Olesya Rostova e la possibilità che la ragazza possa essere Denise ...