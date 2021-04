Denise e la prova del dna, il criminologo: tv e web solo a caccia di scoop. Ecco come cercare la verità (Di martedì 6 aprile 2021) Denise Pipitone, il dna chiuderà il cerchio? Sicuramente, al momento, ha aperto un circolo vizioso di speculazioni e recriminazioni che, dalle tv di mezzo mondo ai social, sta vendendo professionisti e dilettanti allo sbaraglio della comunicazione, fiondarsi avidamente su notizie. Rumors. Indiscrezioni, foto, e chi più ne ha, più ne metta. Ne è convinto il criminologo Carmelo Lavorino che, a poche ore dalla comparazione in tv dei risultati degli accertamenti genetici tra Piera Maggio e Olesya Rostova, si unisce al coro di chi denuncia il cannibalismo mediatico sulla vicenda. «Ogni volta che ci sta il sospetto che qualche ragazza possa essere Denise – ha dichiarato Lavorino all‘Adnkronos – immediatamente viene montato un circo mediatico che strumentalizza soprattutto il dolore dei familiari della persona ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021)Pipitone, il dna chiuderà il cerchio? Sicuramente, al momento, ha aperto un circolo vizioso di speculazioni e recriminazioni che, dalle tv di mezzo mondo ai social, sta vendendo professionisti e dilettanti allo sbaraglio della comunicazione, fiondarsi avidamente su notizie. Rumors. Indiscrezioni, foto, e chi più ne ha, più ne metta. Ne è convinto ilCarmelo Lavorino che, a poche ore dalla comparazione in tv dei risultati degli accertamenti genetici tra Piera Maggio e Olesya Rostova, si unisce al coro di chi denuncia il cannibalismo mediatico sulla vicenda. «Ogni volta che ci sta il sospetto che qualche ragazza possa essere– ha dichiarato Lavorino all‘Adnkronos – immediatamente viene montato un circo mediatico che strumentalizza soprattutto il dolore dei familiari della persona ...

