Denise | è il giorno della verità | oggi l’esito degli esami Il legale | “Partecipo al programma russo”

"Ho appena ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi". A dirlo è l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, sentito quest'oggi dall'Ansa.

