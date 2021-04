Denis Sassou Nguesso è stato rieletto presidente della Repubblica del Congo, ha confermato la Corte Costituzionale del paese (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte Costituzionale della Repubblica del Congo ha confermato la rielezione del presidente Denis Sassou Nguesso, che governa il paese in modo autoritario dal 1997. Il 21 marzo c’erano state le elezioni presidenziali e poi l’opposizione aveva fatto ricorso contro Leggi su ilpost (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelhala rielezione del, che governa ilin modo autoritario dal 1997. Il 21 marzo c’erano state le elezioni presidenziali e poi l’opposizione aveva fatto ricorso contro

