Decreto sostegni come presentare e trasmettere domanda per richiedere contributi a fondo perduto (Di martedì 6 aprile 2021) Decreto sostegni come trasmettere domanda. Il Decreto, emanato in data 22 marzo, è stato voluto per sostenere le attività in difficoltà economica causa Coronavirus. Esso viene riconosciuto ai titolari di partita IVA. Più in generale a coloro che esercitano attività autonoma. Decreto sostegni come trasmettere domanda Innanzitutto due dateper la compilazione della domanda. La prima L'articolo proviene da Webmagazine24.

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni Fipe - Confcommercio: ristori bocciati da 9 imprenditori su 10 ... riunite in sessione congiunta in vista della conversione in legge del Dl Sostegni. 'Siamo ... come attualmente previsto dal decreto, ma almeno del 50%. Stesso discorso vale per la Tari che andrebbe ...

Cia: dl Sostegno, attenzione a filiere in crisi e liquidità ...Italiani nell'audizione in Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Dl Sostegni, ... Infine, per Cia il riavvio delle riscossioni fiscali, come previsto dal cronoprogramma del Decreto, ...

Decreto Sostegni: le novità in materia di riscossione - Infografica Ipsoa Confagricoltura: in Dl Sostegno non solo misure di ristoro "La consapevolezza però della limitatezza delle risorse disponibili, a fronte della vastità della platea di imprese e famiglie in difficoltà, deve imporre una riflessione in vista del prossimo scostam ...

Covid: Malpezzi, 'accelerare su sostegni ma violenza ingiustificabile' Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Comprendiamo la grande preoccupazione dei ristoratori che temono per le proprie attività messe a dura prova dalla crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria ma non è ...

