Decreto Covid aprile, tutte le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - GUIDA PDF (Di martedì 6 aprile 2021) Decreto aprile anti - Covid: eccole regole decise dal Governo che torneranno in vigore dopo la "zona rossa" delle feste pasquali: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 aprile 2021)anti -: eccoledecise dal Governo che torneranno in vigore dopo la "zona rossa" delle feste pasquali: dal ritorno ain presenza ovunque fino alla prima media fino al ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - TGTGTV2000 : RT @siamonoitv2000: Decreto #covid: le nuove regole e divieti fino al 30 aprile. Alle 15:20 il punto con il virologo Carlo Federico Perno @… - vediamocitv2000 : RT @siamonoitv2000: Decreto #covid: le nuove regole e divieti fino al 30 aprile. Alle 15:20 il punto con il virologo Carlo Federico Perno @… -