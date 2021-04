DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 7 aprile: Nihat ha un malore improvviso (Di martedì 6 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della serie tv turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nel terzo appuntamento settimanale in onda mercoledì 7 aprile 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che la signora Mevkibe all’improvviso si lascerà Istanbul e si recherà a Mugla per dare una mano al padre che si è procurato una frattura ad una gamba. A quel punto il marito Nihat esagererà col cibo e dopo aver scoperto che Leyla ed Emre sono rimasti disoccupati accuserà un malore. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro accadrà in puntata. La signora Mevkibe lascia la città per assistere al padre malato Le anticipazioni della seconda parte del 143esimo ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione della serie tv turca– Le Ali del. Cosa accadrà nel terzo appuntamento settimanale in onda mercoledì 72021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che la signora Mevkibe all’si lascerà Istanbul e si recherà a Mugla per dare una mano al padre che si è procurato una frattura ad una gamba. A quel punto il maritoesagererà col cibo e dopo aver scoperto che Leyla ed Emre sono rimasti disoccupati accuserà un. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro accadrà in puntata. La signora Mevkibe lascia la città per assistere al padre malato Ledella seconda parte del 143esimo ...

