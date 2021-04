DayDreamer | anticipazioni oggi 6 aprile | Emre e Leyla cambiano vita

(Di martedì 6 aprile 2021)della puntata di, martedì 6di– Le Ali del Sogno:sono pronti a cambiare. I due giovani si sono licenziati ognuno dal proprio lavoro. Ed ora cosa faranno? Ma aè venuta un’intuizione davvero interessante che riguarda sua moglie e la dote che la Aydin ha tenuto, finora, nascosta.va in onda su Canale 5 dal lunedì Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 6 aprile - FanClubAlbatros : Anticipazioni #DayDreamer ?? - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 2 aprile: Can e Sanem si riavvicinano - infoitcultura : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 2 aprile: Yigit si scusa con Bulut -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer anticipazioni

...piano per liberarsi per sempre di Genoveva Salmeron? Qui la trama completa di Una Vita Scopriamo tutte lesettimanali di Una Vita dal 5 al 10 aprile 2021: Le...- Le ali del sogno torna martedì 6 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Leannunciano che Emre, stanco del proprio lavoro, deciderà di trascinare Leyla ...Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera turca Daydreamer; vediamo insieme le anticipazioni per la puntata di oggi. A quanto pare Emre lascerà il lavoro all’autosalone e convincerà Leyla a ...Anticipazioni della puntata di oggi, martedì 6 aprile di DayDreamer – Le Ali del Sogno: Emre e Leyla sono pronti a cambiare vita. I due giovani si sono licenziati ognuno dal proprio lavoro. Ed ora ...