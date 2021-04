David Villa | “Ibra ha la mia età Io ritirato da anni | lui ancora decisivo in campo Che grande”

(Di martedì 6 aprile 2021), ex attaccante della Nazionale Spagnola oltre che del Barcellona e Valencia, ha parlato a Sky, parlando dihimovic, classe 1981 come lui. Queste le sue parole: “? Che dire. A Barcellona ci siamo allenati insieme per circa un mese, prima che lui andasse per la prima volta al Milan. Sta facendo cose incredibili è spettacolare e abbiamo la stessa età. Io mi sonoda, lui èa 40. E’ un”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

13 titoli con i club, più un Europeo e un Mondiale con la Spagna di cui è anche il miglior marcatore. David Villa è una leggenda, non soltanto del calcio spagnolo, e si è raccontato in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Da Ibrahimovic a Pirlo, dall'esperienza con Guardiola ai pronostici sui ... Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante spagnolo David Villa ha commentato così Zlatan Ibrahimovic: "Ci siamo allenati assieme a Barcellona. Ora è al Milan e sta facendo cose ..."