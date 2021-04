Dati Istat febbraio: cresce la disoccupazione, 2020 terribile per il lavoro (Di martedì 6 aprile 2021) Dati Istat preoccupanti quelli relativi al mese di febbraio: numeri che hanno confermato il terribile 2020 per il lavoro e per l’occupazione I Dati Istat sull’occupazione inerenti all’anno 2020 confermano la tendenza negativa che ha investito il paese dall’arrivo della pandemia da Coronavirus. Infatti sono davvero pochi i settori che sono riusciti ad uscire indenni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 6 aprile 2021)preoccupanti quelli relativi al mese di: numeri che hanno confermato ilper ile per l’occupazione Isull’occupazione inerenti all’annoconfermano la tendenza negativa che ha investito il paese dall’arrivo della pandemia da Coronavirus. Infatti sono davvero pochi i settori che sono riusciti ad uscire indenni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

francescoseghez : Alla luce di quanto già detto sui cambiamenti delle modalità di rilevazione dei dati sul mercato del #lavoro qui 10… - francescoseghez : Le cose da avere in mente per commentare i dati drammatici sull’occupazione diffusi ora da @istat_it sono in questo… - Agenzia_Ansa : I dati dell'Istat: a febbraio 945mila occupati in meno in un anno. Tasso di occupazione al 56,5%. Lavoratori stabil… - armando_savini : @GuidoCrosetto I dati #ISTAT smascherano la farsa pandemica. I decessi totali del 2015-2019 (125.741) superiori a q… - armando_savini : @gzibordi I dati #ISTAT smascherano la farsa pandemica. I decessi totali del 2015-2019 (125.741) superiori a quelli… -