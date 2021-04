Dario Franceschini | “Abbiamo abolito la censura”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Il ministro della Culturanella giornata di ieri ha annunciato di aver firmato un decreto per l’istituzione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche allo scopo di verificare la corretta classificazione da parte degli operatori. Questo cosa significa?: il terrore degli artisti? Significa finalmente è stata abolita lacinematografica: il decreto elimina definitivamente quel sistema obsoleto di controlli e interventi che consentiva allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti. Con l’introduzione del sistema di classificazione, infatti, il governo italiano non potrà più imporre tagli o addirittura impedire l’arrivo in sala di un film in uscita. Levante e Mahmood schierati a difesa della legge Zan Le parole del ministro ...