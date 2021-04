Dall’uovo strapazzato alla cremina | ecco che cosa è successo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 aprile 2021) Il 6 aprile è di nuovo Carbonara Day. Promosso dai pastai di Union food e da Ipo (International Pasta Organization) con il sito We Love Pasta, questo appuntamento è tra i più attesi dell’anno gastronomico (almeno sui social). Il grande hype sulla ricetta è determinato da alcuni fattori. Primo: la voglia dimostrare il proprio rigore nell’eseguire la ricetta. Poi c’è il voler inchiodare gli “eretici”gogna social (di recente èdi nuovo con la Smoky Tomato Carbonara). Infine, c’è quel voler documentare in modo entomologico, anche per la milionesima volta, la grande instagrammabilità del piatto, sintetizzata in un elemento su tutti: la perfetta riuscita della. La Carbonara “frittatosa” Come spiega Eleonora Cozzella nel suo libro “La Carbonara Perfetta” (Cinquesensi), «in nemmeno vent’anni è già mutato il gusto e si ...