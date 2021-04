Dal 7 all’11 aprile accesso libero ai vaccini solo per over 80 prenotati che non hanno ricevuto sms

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 aprile 2021) Da mercoledì 7a domenica 11(senza sms) ai centri vaccinali per tutti i cittadini80 che si sonocon la piattaforma Aria nelle scorse settimane ma che, ad oggi, ancora nonl’SMS con le coordinate per l’appuntamento. A comunicarlo è l’Ats di Bergamo. Chi invece non avesse ancora aderito alla campagna vaccinale tramite la vecchia piattaforma Aria, ma intende vaccinarsi, da mercoledì 7potrà prenotarsi sulla piattaforma di Poste che verrà abilitata anche agli80.