Da «Scarface» a «Salò» | breve storia di cinque film finiti nel mirino della censura italiana

Leggi su open.online

(Di martedì 6 aprile 2021) Quellacinematografica, in Italia, è unache comincia con il Regio Decreto n. 532 del 31 maggio 1914, attraverso cui viene approvato il regolamento per l’esecuzione dell’ordinamento censorio nazionale. Ieri, invece, la notizia che il ministro Dario Franceschini con la firma di un decreto ad hoc ha abolito «lacinematografica, superando devamente quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti». Di seguito, una selezione ditra le tantissime pellicole – sono circa 2407 i soli lungometraggi – che subirono il tocco– Lo sfregiato (1932) Pellicola del 1932 con la regia di Howard Hawks, arrivò in ...