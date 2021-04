Da domani scuole aperte per 5,3 milioni di alunni. I governatori non potranno più decretare lo stop alle lezioni (Di martedì 6 aprile 2021) scuole aperte da domani, con una difesa in più: il 68% del personale scolastico è stato vaccinato almeno con una dose. Dal 7 aprile 6 alunni su 10 – circa 5,3 milioni, il 62,3% – rientreranno in aula. Grazie al nuovo decreto varato dal Governo che prevede lezioni in presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori in presenza al 50%. Mentre, nelle regioni in zona rossa, la didattica in classe si estenderà ai soli alunni fino alla prima media. Le Regioni, infatti, non potranno più emanare ordinanze più restrittive in ambito scolastico rispetto alle misure adottate dall’Esecutivo. Si studia, in parallelo, un modo per monitorare l’andamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021)da, con una difesa in più: il 68% del personale scolastico è stato vaccinato almeno con una dose. Dal 7 aprile 6su 10 – circa 5,3, il 62,3% – rientreranno in aula. Grazie al nuovo decreto varato dal Governo che prevedein presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori in presenza al 50%. Mentre, nelle regioni in zona rossa, la didattica in classe si estenderà ai solifino alla prima media. Le Regioni, infatti, nonpiù emanare ordinanze più restrittive in ambito scolastico rispettomisure adottate dall’Esecutivo. Si studia, in parlo, un modo per monitorare l’andamento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani, secondo i dati di Tuttoscuola, rientreranno in classe per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milio… - LaStampa : Domani riaprono le scuole per 5,6 milioni di ragazzi - Massimi8900 : RT @Giandom84354994: Vorrei ricordare che domani riapriranno le scuole elementari anche in zona rossa. Vorrei ricordare la sentenza del TAR… - news_subito : La #scuola può finalmente riaprire e la #didatticaadistanza infanzia e primaria può finalmente finire: da domani m… - mbbelluco : RT @LaStampa: Domani riaprono le scuole per 5,6 milioni di ragazzi -