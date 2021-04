Da AstraZeneca altro ritardo: la prossima settimana solo metà delle dosi previste. Da Pfizer domani 1,5 milioni in un giorno (Di martedì 6 aprile 2021) Ancora un ritardo nella consegna dei vaccini di AstraZeneca. delle 340 mila dosi previste per il prossimo 14 aprile, ne arriveranno solo 175 mila. L’azienda, stando a quanto riferito alla struttura del Commissario per l’emergenza, avrebbe comunque già comunicato che le dosi mancanti verranno distribuite in Italia assieme alle consegne previste per il 16 e il 23 aprile. E se sul fronte delle consegne del preparato anglo-svedese continuano a susseguirsi intoppi e ritardi, in Italia oggi è arrivato il più grande lotto di vaccini anti Covid sin dall’inizio della campagna di vaccinazione. Nella prima consegna di vaccini per il mese di aprile sono infatti arrivate 1,5 milioni di dosi da ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Ancora unnella consegna dei vaccini di340 milaper il prossimo 14 aprile, ne arriveranno175 mila. L’azienda, stando a quanto riferito alla struttura del Commissario per l’emergenza, avrebbe comunque già comunicato che lemancanti verranno distribuite in Italia assieme alle consegneper il 16 e il 23 aprile. E se sul fronteconsegne del preparato anglo-svedese continuano a susseguirsi intoppi e ritardi, in Italia oggi è arrivato il più grande lotto di vaccini anti Covid sin dall’inizio della campagna di vaccinazione. Nella prima consegna di vaccini per il mese di aprile sono infatti arrivate 1,5dida ...

