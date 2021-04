“Da anni la Cedu sanziona i Paesi che intercettano i giornalisti per risalire alle fonti Il segreto professionale deve diventare assoluto”

(Di martedì 6 aprile 2021) Non si possono intercettare iperloro. La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha stabilito più volte. Fino a oggi inascoltata. Ha sollevato clamore il caso della procura di Trapani, finita tra le polemiche perché, indagando sul ruolo delle ong durante gli sbarchi del 2016, ha intercettato anche numerosi. Una di questi, la freelance Nancy Porsia, è stata ascoltata direttamente per mesi, pure mentre parlava col suo avvocato, Alessandra Brini. La giornalista, non indagata, si è trasformata – a sua insaputa – in una sorta di agente sotto copertura:confidenziali, avvocati, testimoni, tutti i contatti che usava per le sue inchiesteche sono diventati strumento utile per indagini della ...

Advertising

tax_analysis : RT @marcogreggi: Adesso a Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio'? di Chieti per i 70 anni della #CEDU: chiusura del ciclo di seminari… - marcogreggi : Adesso a Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio'? di Chieti per i 70 anni della #CEDU: chiusura del ciclo di s… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Cedu

Il Fatto Quotidiano

... la sperimentazione francese È prevista una fase di sperimentazione di almeno tre, da ... per analogia, per quanto riguarda l'articolo 8 della, sentenze Corte EDU, Liberty e altri c. Regno ......proprio il 416 bis il target da abbattere per riportare la storia italiana indietro di quarant'... larigetta il ricorso dell'Italia La Corte Ue e l'ergastolo ostativo: a rischio anche il 41 ...La mafia è viva e vegeta e non c’è motivo di smantellare quel che funziona, con un distacco dalla realtà incomprensibile ...L’ergastolo ostativo e il 41bis sono stati messi in discussione da CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) e dalla Corte Costituzionale, così oggi si ...