Curriculum dello studente | aperta la piattaforma del Ministero dell’Istruzione

(Di martedì 6 aprile 2021) Dalle certificazioni linguistiche, alle attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche e di volontariato. Sono tutte informazioni che, da quest'anno,sse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. L'articolo .

Il documento, che riguarda le scuole di secondo grado, entra in vigore con i prossimi esami di Stato 2020/2021 e conterrà le esperienze dei ragazzi ...In queste settimane molti hanno segnalato (anche La tecnica della scuola) l'urgenza di poter accedere al Curriculum dello studente per avviarne la compilazione. Diverse conferenze di servizio a livell ...