Curling, Mondiali maschili Calgary 2021: il Canada batte una buona Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia ha ceduto al Canada per 4-7, in occasione della sfida valida per l’ottava giornata del round robin dei Mondiali maschili 2021 di Curling, in corso di svolgimento a Calgary. Tra le mura casalinghe, i canadesi hanno performato efficacemente ai danni degli Italiani, mediante una partenza altalenante e un prosieguo straripante. Dopo i successi su Svizzera e Stati Uniti, l’Italia ha fermato la propria striscia al cospetto della selezione favorita per la vittoria finale; il rammarico è però soltanto parziale, considerando le ottime risposte dei talenti nostrani sul campo da gioco. La prestazione Bottcher ha messo in ginocchio la compagine Italiana, limitata da un errore di Retornaz sul 3-1 azzurro, fondamentale per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ha ceduto alper 4-7, in occasione della sfida valida per l’ottava giornata del round robin deidi, in corso di svolgimento a. Tra le mura casalinghe, i canadesi hanno performato efficacemente ai danni deglini, mediante una partenza altalenante e un prosieguo straripante. Dopo i successi su Svizzera e Stati Uniti, l’ha fermato la propria striscia al cospetto della selezione favorita per la vittoria finale; il rammarico è però soltanto parziale, considerando le ottime risposte dei talenti nostrani sul campo da gioco. La prestazione Bottcher ha messo in ginocchio la compaginena, limitata da un errore di Retornaz sul 3-1 azzurro, fondamentale per ...

