Curling, Mondiali 2021: l’Italia batte la Svizzera, poi cede contro gli USA. Azzurri in corsa per le Olimpiadi (Di martedì 6 aprile 2021) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2021 di Curling maschile. A Calgary (Canada) la nostra Nazionale continua a inseguire la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, riservata alle sei migliori classificate del round robin (sulle quattordici squadre partecipanti alla rassegna iridata). Gli Azzurri occupano ora l’ottavo posto in classifica generale con quattro successi e tre ko in sette partite disputate: davanti si trovano ben sei formazioni appaiate al secondo posto con cinque vittorie e due sconfitte. La corsa per il pass a cinque cerchi è particolarmente intensa e il nostro quartetto sa che può sbagliare poco o nulla nei prossimi appuntamenti, quando abbiamo ormai superato il giro di boa della fase ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Una vittoria e una sconfitta pernella quarta giornata deidimaschile. A Calgary (Canada) la nostra Nazionale continua a inseguire la qualificazione alleInvernali di Pechino 2022, riservata alle sei migliori classificate del round robin (sulle quattordici squadre partecipanti alla rassegna iridata). Glioccupano ora l’ottavo posto in classifica generale con quattro successi e tre ko in sette partite disputate: davanti si trovano ben sei formazioni appaiate al secondo posto con cinque vittorie e due sconfitte. Laper il pass a cinque cerchi è particolarmente intensa e il nostro quartetto sa che può sbagliare poco o nulla nei prossimi appuntamenti, quando abbiamo ormai superato il giro di boa della fase ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 4-3 Mondiali curling in DIRETTA: riscatto azzurro! Retornaz e compagni vincono la battaglia co… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 4-3 Mondiali curling in DIRETTA: riscatto azzurro! Retornaz e compagni vincono la battaglia co… - zazoomblog : Curling Mondiali maschili Calgary 2021: risultati e classifiche con l’Italia - #Curling #Mondiali #maschili… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svizzera 1-1: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Svizzera #curling… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 4-3 Mondiali curling in DIRETTA: riscatto azzurro! Retornaz e compagni vincono la battaglia co… -