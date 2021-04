Crimini di guerra in Sierra Leone | Giustizia internazionale

(Di martedì 6 aprile 2021) Un tribunale finlandese, che sta processando perdiinun uomo, Gibril Massaquoi 50 anni, ha deciso a sorpresa di trasferire la corte in Liberia per una parte del processo. La decisione è avvenuta in seguito all’impossibilità, a causa del covid di ascoltare tutti i testimoni, circa 80, provenienti dall’Africa. La

... 38 anni, dallo scorso novembre esercitava ad interim le funzioni di capo dello stato dopo l'arresto del presidente uscente Hashim Thaci , detenuto all'Aja con l'accusa didi. Poco ...In Italia non c'è mai stato un processo di Norimberga per i criminali diitaliani, malgrado ... L'immunità di cui ha goduto il fascismo nel dopoguerra malgrado icontro l'umanità commessi,...Un tribunale finlandese, che sta processando per crimini di guerra in Sierra Leone un uomo, Gibril Massaquoi 50 anni, ha deciso a sorpresa di trasferire la corte in Liberia per una parte del processo."Il nostro è un Paese povero. La nostra gente semplice deve affrontare due sfide importanti: il Covid e il colpo di Stato. Milioni di persone hanno bisogno di cibo. Ora si parla di guerra civile. Chie ...