Crescita globale, gli Usa superano la Cina. Il delirio di “Repubblica”: «Merito di Biden» (Di martedì 6 aprile 2021) Credevamo che il record del riconoscimento preventivo di Barack Obama fosse destinato a sfidare i secoli. Ricordate? Ricevette il Nobel per la pace solo pochi mesi dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Lui stesso ne restò sorpreso, tanto da «non sentirsi sicuro di meritarlo». Gli farà quindi senz’altro piacere sapere che a polverizzarlo ha provveduto Joe Biden, alle cui «misure» Repubblica ascrive impudicamente il Merito del sorpasso degli States sulla Cina. «Ora è l’America a trainare il mondo», esultava il titolo d’apertura della pagina economica. Certo, una marchetta di Repubblica non è il marchettone del Nobel. Biden si è insediato solo il 20 gennaio Ma è solo una questione di quantità. La logica alla base è la stessa: magnificare gli amici, denigrare i nemici. Salvo poi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Credevamo che il record del riconoscimento preventivo di Barack Obama fosse destinato a sfidare i secoli. Ricordate? Ricevette il Nobel per la pace solo pochi mesi dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Lui stesso ne restò sorpreso, tanto da «non sentirsi sicuro di meritarlo». Gli farà quindi senz’altro piacere sapere che a polverizzarlo ha provveduto Joe, alle cui «misure»ascrive impudicamente ildel sorpasso degli States sulla. «Ora è l’America a trainare il mondo», esultava il titolo d’apertura della pagina economica. Certo, una marchetta dinon è il marchettone del Nobel.si è insediato solo il 20 gennaio Ma è solo una questione di quantità. La logica alla base è la stessa: magnificare gli amici, denigrare i nemici. Salvo poi ...

